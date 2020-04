La tempesta economica alle porte (Di giovedì 16 aprile 2020) Quella delle imprese artigiane e industriali fermate dal governo per fare fronte all’emergenza Covid-19, è una situazione molto difficile che rischia di aggravarsi.Se i dati sanitari mostrano timidi miglioramenti, la tempesta economica viaggia con un mese e mezzo di ritardo. Nel frattempo, la liquidità di cassa è quasi terminata; il fatturato di marzo e aprile è crollato del 70-80%; la maggior parte degli incassi da clienti (RI.BA, Bonifici o Assegni), tornano indietro o devo essere rinegoziati mentre i fornitori, minacciano di sospendere le consegne di materia prima.C’è il rischio di un blocco totale, anche nei settori essenziali quali quello alimentare, farmaceutico e correlati come il packaging.Quindi, la “potenza di fuoco” annunciata dal premier Conte, deve tradursi immediatamente in un “contributo statale a fondo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 aprile 2020) Quella delle imprese artigiane e industriali fermate dal governo per fare fronte all’emergenza Covid-19, è una situazione molto difficile che rischia di aggravarsi.Se i dati sanitari mostrano timidi miglioramenti, laviaggia con un mese e mezzo di ritardo. Nel frattempo, la liquidità di cassa è quasi terminata; il fatturato di marzo e aprile è crollato del 70-80%; la maggior parte degli incassi da clienti (RI.BA, Bonifici o Assegni), tornano indietro o devo essere rinegoziati mentre i fornitori, minacciano di sospendere le consegne di materia prima.C’è il rischio di un blocco totale, anche nei settori essenziali quali quello alimentare, farmaceutico e correlati come il packaging.Quindi, la “potenza di fuoco” annunciata dal premier Conte, deve tradursi immediatamente in un “contributo statale a fondo ...

lucianonobili : In piena tempesta #coronavirus, in piena crisi economica, con le imprese chiuse e il no a riaperture, con la cassa… - fedecarrer : RT @HuffPostItalia: La tempesta economica alle porte - alessandro_rota : RT @HuffPostItalia: La tempesta economica alle porte - HuffPostItalia : La tempesta economica alle porte - stanka67 : Come mai non riusciamo a liberarci di questi cialtroni maledetti? La tempesta perfetta: la più grave pandemia, con… -

Ultime Notizie dalla rete : tempesta economica Coronavirus: una crisi economica globale ISPIonline MES: LA CALMA PRIMA DELLA TEMPESTA!

Ehi avvocato perché serve aspettare di conoscere i particolari se il MES è comunque inadeguato? Ma i particolari chi li decide la Merkel con Macron di nascosto mentre tu aspetti sulla porta? Sai che r ...

La tempesta economica alle porte

Se i dati sanitari mostrano timidi miglioramenti, la tempesta economica viaggia con un mese e mezzo di ritardo. Nel frattempo, la liquidità di cassa è quasi terminata; il fatturato di marzo e aprile è ...

Ehi avvocato perché serve aspettare di conoscere i particolari se il MES è comunque inadeguato? Ma i particolari chi li decide la Merkel con Macron di nascosto mentre tu aspetti sulla porta? Sai che r ...Se i dati sanitari mostrano timidi miglioramenti, la tempesta economica viaggia con un mese e mezzo di ritardo. Nel frattempo, la liquidità di cassa è quasi terminata; il fatturato di marzo e aprile è ...