Ultime Notizie dalla rete : Svezia contro La Svezia contro i giornali italiani Il Post La Svezia contro i giornali italiani

L'ambasciata svedese in Italia li ha accusati di aver creato una «spirale di disinformazione» nel raccontare la controversa strategia usata per contenere l'epidemia Mercoledì l’ambasciata della Svezia ...

Unthinkable - Gli ultimi sopravvissuti, il film che racconta una misteriosa invasione della Svezia

Si tratta di un thriller, ma anche di un disaster movie di guerra, che immagina uno scenario in cui la Svezia viene invasa durante una estate piovosa, cominciata con multiple esplosioni. La gente ...

