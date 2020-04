La seconda stagione di The Rookie e i nuovi episodi di NCIS e Blue Bloods: riparte la serata crime di Rai 2 (Di giovedì 16 aprile 2020) The Rookie riparte con la seconda stagione su Rai 2 insieme a NCIS e Blue Bloods Dopo lo stop forzato a 6 episodi dalla fine di The Good Doctor, causato dalla chiusura degli studi di doppiaggio per la pandemia da Covid-19, torna una serata con serie tv in prima tv su Rai 2 e si tinge nuovamente d’azione, anche se con sfumature diverse. Da venerdì 17 aprile su Rai 2 alle 21:20 riparte dal quinto episodio la diciassettesima stagione in prima tv assoluta di NCIS (chiusa negli USA al 20° episodio causa Coronavirus solo pochi giorni fa) con le sue storie cariche d’azione e misteri militari. A seguire alle 22:10 debutta la seconda stagione di The Rookie il poliziesco di ABC con Nathan Fillion nei panni di un uomo adulto che decide di cambiare vita e si ritrova recluta nella polizia di Los Angeles. La serie perde l’attrice Afton Williamson, interprete ... Leggi su dituttounpop Doc Nelle tue Mani 2 ci sarà?/ Anticipazioni sulla seconda parte di stagione

Doc – Nelle tue mani - Spollon : “La seconda stagione? Con questo successo sarebbe stupido non farla”

Maltese – Il diario del commissario 2 - si farà la seconda stagione? (Di giovedì 16 aprile 2020) Thecon lasu Rai 2 insieme aDopo lo stop forzato a 6dalla fine di The Good Doctor, causato dalla chiusura degli studi di doppiaggio per la pandemia da Covid-19, torna una serata con serie tv in prima tv su Rai 2 e si tinge nuovamente d’azione, anche se con sfumature diverse. Da venerdì 17 aprile su Rai 2 alle 21:20dal quintoo la diciassettesimain prima tv assoluta di(chiusa negli USA al 20°o causa Coronavirus solo pochi giorni fa) con le sue storie cariche d’azione e misteri militari. A seguire alle 22:10 debutta ladi Theil poliziesco di ABC con Nathan Fillion nei panni di un uomo adulto che decide di cambiare vita e si ritrova recluta nella polizia di Los Angeles. La serie perde l’attrice Afton Williamson, interprete ...

RaiTre : 'Il mio obiettivo è quello di raccontare la mafia, non esaltandola, ma evidenziandone l'ignoranza.'… - NetflixIT : Brandy: ? Messaggi tristissimi dal passato che lo renderanno una persona migliore: ? @rickygervais: ? Ok, è la seco… - ParamountItalia : La seconda stagione di #Sherlock... tutta in una sera! ?? Ti aspettiamo per la maratona di #Sherlock, stasera dalle… - pruttylittlelia : @Octavia_Quake In teoria dovevano stare assieme fino alla seconda stagione,così dicono - sybiIknight : ricomincio a guardare la seconda stagione di The Originals solo per Daniel, ormai la conosco a memoria -

Ultime Notizie dalla rete : seconda stagione Torna su Netflix "Dead to me", la seconda stagione della serie tv tra omicidi e humer nero Io Donna Luca Argentero, Doc-Nelle tue mani: “Stasera sarà imbarazzante”

Il regista ha rivelato: “Stasera scoprirete la storia personale della figlia del Dott. Fanti e poi, nella seconda parte della serata, scoprirete anche qualcosa sulla vita privata di lui”. Stasera non ...

Doc – Nelle tue mani, Spollon: “La seconda stagione? Con questo successo sarebbe stupido non farla”

Ti aspettavi un tale riscontro? Devo essere sincero, la sceneggiatura era molto forte. Fin dal primo giorno ho detto che la serie avrebbe avuto successo. Gli altri si toccavano e dicevano ‘Speriamo ...

Il regista ha rivelato: “Stasera scoprirete la storia personale della figlia del Dott. Fanti e poi, nella seconda parte della serata, scoprirete anche qualcosa sulla vita privata di lui”. Stasera non ...Ti aspettavi un tale riscontro? Devo essere sincero, la sceneggiatura era molto forte. Fin dal primo giorno ho detto che la serie avrebbe avuto successo. Gli altri si toccavano e dicevano ‘Speriamo ...