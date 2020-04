La scadenza dei contratti mette fretta alla Premier: chiudiamo tutto entro il 30 giugno (Di giovedì 16 aprile 2020) C’è una scadenza che i più continuano a considerare di poco conto: il 30 giugno. I contratti di moltissimi giocatori hanno quella data in calce, oltre la quale si apre un’immensa zona grigia. Esempio che riguarda il Napoli: Petagna. Se si gioca a luglio, per chi va in campo? Chiude la stagione con la Spal o comincia quella col Napoli? In Inghilterra questo problema resta in cima alla discussione, tanto ora i club di Premier potrebbero decidere per una chiusura sprint: il campionato deve terminare il 30 giugno, anche senza fare tutte le partite in calendario. Secondo il Guardian venerdì ci sarà una riunione su questo, e verrà presa una decisione. Un dirigente di un club di spicco ha detto al Guardian ha ammesso che il tema è sul tavolo: continuare a la stagione a luglio porterebbe a centinaia di situazioni potenzialmente irrisolte. Se ... Leggi su ilnapolista Legale FIFA : "Impossibile prorogare la scadenza dei contratti oltre il 30 giugno"

Coronavirus Fifa/ Infantino : "Estendere la scadenza dei contratti - mercato flessibile"

UFFICIALE - La FIFA annuncia la proroga dei contratti in scadenza : la nota (Di giovedì 16 aprile 2020) C’è unache i più continuano a considerare di poco conto: il 30. Idi moltissimi giocatori hanno quella data in calce, oltre la quale si apre un’immensa zona grigia. Esempio che riguarda il Napoli: Petagna. Se si gioca a luglio, per chi va in campo? Chiude la stagione con la Spal o comincia quella col Napoli? In Inghilterra questo problema resta in cimadiscussione, tanto ora i club dipotrebbero decidere per una chiusura sprint: il campionato deve terminare il 30, anche senza fare tutte le partite in calendario. Secondo il Guardian venerdì ci sarà una riunione su questo, e verrà presa una decisione. Un dirigente di un club di spicco ha detto al Guardian ha ammesso che il tema è sul tavolo: continuare a la stagione a luglio porterebbe a centinaia di situazioni potenzialmente irrisolte. Se ...

napolista : La scadenza dei contratti mette fretta alla Premier: chiudiamo tutto entro il 30 giugno Secondo il Guardian venerd… - MKISKOV : RT @rubio_chef: CONIGLIO @AlfonsoBonafede, PRIMA FAI SCENA MUTA E POI? MAIL TOP SECRET! FAI E FATE TUTTI SCHIFO! Me dicono “ma dai non è ca… - glibralato : nuova proroga al 5 maggio dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia di quelli in scadenza per gl… - EligioTroisi : RT @GalCollineSa: Con Determina n. 12 del 15/04/2020 del Coordinatore del GAL e Responsabile delle Misure, è stata disposta la proroga dell… - GianGiov73 : RT @rubio_chef: CONIGLIO @AlfonsoBonafede, PRIMA FAI SCENA MUTA E POI? MAIL TOP SECRET! FAI E FATE TUTTI SCHIFO! Me dicono “ma dai non è ca… -

Ultime Notizie dalla rete : scadenza dei Comune di Como, proroga scadenza dei termini amministrativi Espansione TV Verifica e aggiornamento dei requisiti reddito di cittadinanza 2020. Nuove scadenze, proroga per coronavirus

Stando a quanto riportano le ultime notizie, è stata prorogata al primo giugno la verifica dei requisiti per l’accesso al reddito di cittadinanza 2020 e di quelli legati alla comunicazione di ...

Multe, cosa cambia dopo la proroga del lockdown

Notifica dei verbali sospesa dal 23 febbraio al 15 maggio ... È da questa data, quindi, che iniziano a decorrere le scadenze per il pagamento della sanzione o per la presentazione di un ricorso.

Stando a quanto riportano le ultime notizie, è stata prorogata al primo giugno la verifica dei requisiti per l’accesso al reddito di cittadinanza 2020 e di quelli legati alla comunicazione di ...Notifica dei verbali sospesa dal 23 febbraio al 15 maggio ... È da questa data, quindi, che iniziano a decorrere le scadenze per il pagamento della sanzione o per la presentazione di un ricorso.