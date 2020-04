La ripresa ha bisogno del metodo Morandi (Di giovedì 16 aprile 2020) I 400 miliardi del «Cura Italia» sembrano tanti, e il sotteso ulteriore debito è già approvato dall’Europa. Ma non sono soldi cash come si fa credere, si tratta solo di una maxi garanzia per le banche ed è legittimo chiedersi se funzionerà alla prova burocratica. I miliardi «veri» sono meno di una decina e un moltiplicatore 20 è tutto da verificare. Salvo forse i 25 mila euro per le piccole aziende, le condizioni sono tante e alcune come la cogestione con i sindacati, spaventano le imprese. Ma cosa possiamo aspettarci da un decreto di 72 pagine e 127 articoli, incomprensibile anche per gli specialisti? Leggi su ecodibergamo Coronavirus : Bonometti - 'imprese hanno bisogno di mascherine - rischio rinviare ripresa' (Di giovedì 16 aprile 2020) I 400 miliardi del «Cura Italia» sembrano tanti, e il sotteso ulteriore debito è già approvato dall’Europa. Ma non sono soldi cash come si fa credere, si tratta solo di una maxi garanzia per le banche ed è legittimo chiedersi se funzionerà alla prova burocratica. I miliardi «veri» sono meno di una decina e un moltiplicatore 20 è tutto da verificare. Salvo forse i 25 mila euro per le piccole aziende, le condizioni sono tante e alcune come la cogestione con i sindacati, spaventano le imprese. Ma cosa possiamo aspettarci da un decreto di 72 pagine e 127 articoli, incomprensibile anche per gli specialisti?

FabioAngei : RT @Pietromistura: C'è bisogno di un nuovo Piano Mashall? In questa nota che ho scritto per l'Osservatorio CPI e che è stata ripresa oggi d… - GiulioPennetta : RT @Pietromistura: C'è bisogno di un nuovo Piano Mashall? In questa nota che ho scritto per l'Osservatorio CPI e che è stata ripresa oggi d… - AndreaSperelli0 : RT @Pietromistura: C'è bisogno di un nuovo Piano Mashall? In questa nota che ho scritto per l'Osservatorio CPI e che è stata ripresa oggi d… - Fabriziofer1994 : RT @Pietromistura: C'è bisogno di un nuovo Piano Mashall? In questa nota che ho scritto per l'Osservatorio CPI e che è stata ripresa oggi d… - Pietromistura : C'è bisogno di un nuovo Piano Mashall? In questa nota che ho scritto per l'Osservatorio CPI e che è stata ripresa o… -

Ultime Notizie dalla rete : ripresa bisogno La ripresa ha bisogno del metodo Morandi L'Eco di Bergamo Ma come si fa a rientrare al lavoro con scuole e asili chiusi (e i nonni in quarantena)?

L’anno scolastico in corso è dato per chiuso: tutti promossi, per i recuperi ci si penserà alla ripresa, niente esami per la terza media mentre per la Maturità ... a riaperture a scacchiera nelle zone ...

Cellino: "Finiamola qui, pronto a retrocedere per salvare il calcio"

Ospite di "Tutti Convocati" su Radio24, Massimo Cellino non arretra: per il presidente delle Rondinelle non si può pensare a una ripresa del campionato e la cosa migliore sarebbe ... ricominciare a ...

L’anno scolastico in corso è dato per chiuso: tutti promossi, per i recuperi ci si penserà alla ripresa, niente esami per la terza media mentre per la Maturità ... a riaperture a scacchiera nelle zone ...Ospite di "Tutti Convocati" su Radio24, Massimo Cellino non arretra: per il presidente delle Rondinelle non si può pensare a una ripresa del campionato e la cosa migliore sarebbe ... ricominciare a ...