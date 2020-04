La riabilitazione postuma di Benitez l’ex odiato chiattone

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 aprile 2020) Rafacompie sessant’anni. Nella sua carriera, ci sono soprattutto il Valencia e il Liverpool. È in quei due club che l’allenatore spagnolo ha costruito la propria fortuna. Con due successi storici. In Spagna mai più ripetuti. A Liverpool dopo quindici anni. Fu il primo colpo “europeo” di Aurelio De Laurentiis. Scelse il grande nome – reduce da un’esperienza controversa e non felice all’Inter – per sostituire Mazzarri che aveva portato la squadra al secondo posto. Un canovaccio che si è ripetuto anni dopo, in forme diverse ovviamente, con l’avvicendamento Sarri-Ancelotti. Anche le dinamiche dell’addio furono uguali. Pure a Mazzarri Napoli cominciava a stare stretta. Andò all’Inter pensando che il meglio dovesse ancora arrivare. E per addomesticare la piazza, De Laurentiis ...