La rete di no-vax è già al lavoro per boicottare il vaccino sul Covid-19

Nonostante il drammatico bilancio di oltre 21mila vittime causate dal Covid-19, nel nostro paese continuano ad apparire sulla rete i farneticanti appelli degli anti-vax.Trattare l'epidemia come un banale raffreddore o peggio ancora boicottare a mezzo di appelli online le misure varate dal governo sono solo la punta dell'iceberg dei danni causati da alcuni di questi personaggi. Gi analisti del Dfr Lab hanno trovato tracce su alcune testate russe di un'intervista all'anti-vax italiano Stefano Montanari, nella quale affermava che solo tre persone erano morte in Italia a causa di Covid-19. A fronte di una pandemia di portata storica personaggi legati al mondo delle community online anti-vax stanno operando per screditare il lavoro della scienza sul vaccino per debellare il Covid-19. Non contenti i no vax usano il web anche per allungare ombre ...

