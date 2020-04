La quarantena genera mostri | ecco i movimenti complottisti che mi sono capitati su

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 aprile 2020) Navigando in rete “ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi”, per dirla con il replicante Roy Batty di Blade Runner. Da quando ci troviamo in pieno dramma, in balia di un virus che ha già ucciso – dati ufficiali per difetto – circa 130.000 persone in tutto il mondo,sbucati fuori, come funghi velenosi dopo un temporale, decine dipromossi da narcisisti,, esaltati, egocentrati, pazzi, persino neofascistoidi ribolliti e via di questo deprimente passo. Dar loro spazio mi ripugna un po’, ma, d’altra parte, si tratta di un fenomeno sociale e come tale va fatto conoscere e analizzato. Un po’ – mi si perdoni il paragone cinematografico – come fu per i film italiani di genere snobbati da molti, a proposito dei quali il professor Vittorio Spinazzola, grande critico di cinema e docente di ...