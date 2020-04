Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Lombardia chiede la ripresa delle attività produttive dal 4 maggio. Il #Piemonte distribuirà… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Zaia: 'Il 4 maggio si apre, forse anche prima'. #Fontana: 'sabato o domenica cabina di regia per ria… - SkyTG24 : #Covid_19 La ministra della Famiglia Elena Bonetti propone di riaprire i parchi a turno per poter fare giocare bamb… - Topy503 : RT @frustametafora: Da notare che i più isterici sul #MES sono tre personaggi che non hanno mai veramente lavorato in vita loro Anzi, hann… - c_digiangiacomo : RT @IlPrimatoN: Il governatore del Veneto si unisce alle richieste della Lombardia: 'Dal 4 maggio dovremo essere tutti pronti per riaprire'… -

Ultime Notizie dalla rete : politica maggio Coronavirus, Zaia: 'Il 4 maggio si apre, forse anche prima' - Politica Agenzia ANSA La Lombardia ha fretta di riaprire. E il Veneto anche

"La riapertura delle attività dal 4 maggio in Lombardia, l'ha decisa la Regione o Salvini ... L'intervento di Salvini sembra comunque dimostrare che la Lombardia potrà essere sfruttata come strumento ...

La politica e il 4 maggio

L’idea che il piano proposto da Fontana sia una mossa politica di Salvini è stata ribadita anche dal sindaco di Milano ... regione Lombardia dice di no. Infine ieri l’annuncio: riapriamo dal 4 di ...

