La poesia di Luis Sepulveda dedicata alla moglie | “La più bella storia d’amore”

(Di giovedì 16 aprile 2020) LadiDurante la sua incredibile vita, morto oggi in un ospedale delle Asturie (Spagna) a causa del Coronavirus, ha scritto diverse poesie. Una di queste la dedicòCarmen Yanez. “La máshide amor” (“La piùd’amore”), il titolo originale dellatratta draccolta “Poesie senza patria”, edita da Guanda (2003). Unache racconta la travagliatad’amore tra i due che si conoscono nel 1968, quandoguida del Cile c’era ancora il socialista Salvador Allende. Carmen aveva appena 15 anni e dopo soli tre anni decidono di sposarsi a Santiago del Cile. Dopo la nascita del primo figlio, un colpo di Stato mette finepresidenza di Salvador Allende, instaurando il regime di Pinochet. Per entrambi ...

baronemarco80 : RT @vincenzo5151: Ogni perdita e’ fonte di dolore. Ma quando ci lascia qualcuno che, con l'immaginazione e la poesia, ha regalato momenti… - vincenzo5151 : Ogni perdita e’ fonte di dolore. Ma quando ci lascia qualcuno che, con l'immaginazione e la poesia, ha regalato mo… - el_Diez79 : RT @WWFitalia: Storia di una gabbianella, Storia di una balena bianca, Storia di un cane, Storia di un gatto...Grazie Luis #sepulveda per a… - VDomenici77 : Il mio saluto a Luis #LuisSepulveda Sogni, poesia, colori, emozioni... - Ale6altrove : RT @WWFitalia: Storia di una gabbianella, Storia di una balena bianca, Storia di un cane, Storia di un gatto...Grazie Luis #sepulveda per a… -

Ultime Notizie dalla rete : poesia Luis

Durante la sua incredibile vita Luis Sepulveda, morto oggi in un ospedale delle Asturie (Spagna) a causa del Coronavirus, ha scritto diverse poesie. Una di queste la dedicò alla moglie Carmen Yanez.Luis Sepulveda, che a marzo era atteso in Italia per parlare di 'Coraggiò al festival ... «la ragazza più bella del mondo» lo fece andare in un’altra direzione, verso la poesia che era la cosa che lei ...