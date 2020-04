La nuova villa di Harry e Meghan Markle a Malibù era la meravigliosa casa di Mel Gibson

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 16 aprile 2020) Un’altrada sogno pere Meghnache spostandosi da Vancouver a Malibù erano alla ricerca di unae sembra abbiano acquistato quella di Mel(foto). E’ ladei loro sogni ma sarebbe il sogno di chiunque. La coppia ha scelto di vivere tra i divi di Hollywood e in tanti riportano le foto dellamega, anche la rivista Oggi. Mentre il gossip riporta la presunta tristezza del principe d’Inghilterra per lavita che sembra già fargli rimpiangere la precedente, le immagini dellaa Malibù fanno sognare. Tutti passeremmo volentieri la quarantena in un posto così, una residenzacon grandi vetrate, piscine, vista mozzafiato, tutto tra colline e oceano. Per noi resta un sogno per loro è la realtà. E’ uno dei posto più esclusivi, sembra sia costata 14,5 milioni ...