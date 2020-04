"La musa del Fatto Quotidiano? Leggete cosa scriveva...". Sallusti a valanga contro la Gismondo, demolito Marco travaglio (Di giovedì 16 aprile 2020) "Gli intelligentoni senza macchia". Questo il titolo del fondo di Alessandro Sallusti su Il Giornale di giovedì 16 aprile. Nel mirino del direttore tutti gli esperti, consulenti, super-consulenti, sapientoni, scienziati, politici e chi più ne ha più ne metta che sul coronavirus hanno toppato, o non riescono a proporre ricette efficaci (a partire da quel Giuseppe Conte che il 31 gennaio da Lilli Gruber disse: "Siamo prontissimi". Come no...). Ma nel mirino di Sallusti ci finisce anche Il Fatto Quotidiano filo-Conte di Marco Travaglio, che ieri titolava "Disastro infinito", continuando la sua campagna contro la Lombardia. E Sallusti ricorda: "La prima firma scientifica del Fatto Quotidiano - ogni giorno delizia i suoi lettori con le sue intuizioni - si chiama Maria Rita Gismondo, direttrice della clinica virologica dell'ospedale Sacco di Milano. La ... Leggi su liberoquotidiano SALVADOR DALÌ - AMANDA LEAR AMANTE E MUSA/ "Gli piaceva il mio osso del bacino"

Salvador Dalì - ex amante Amanda Lear : la musa dell’artista

Si è scambiata un' infezione appena più seria di un' influenza per una pandemia letale". E ancora, Sallusti rincara: "Avete letto bene: per la musa del Fatto la Regione Lombardia aveva scambiato una ...

Nel cast, insieme a Turner, troviamo Giancarlo Giannini (Catch-22) nel ruolo del maestro di Leonardo, Andrea del Verrocchio; Matilda De Angelis (Tutto può succedere) di Caterina da Cremona, la ...

