La Ministra per la Famiglia, Elena Bonetti: “i nostri figli hanno diritto di giocare, apriamo i parcogiochi a turno” (Di giovedì 16 aprile 2020) La Ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Elena Bonetti, è stata intervistata ed ha esposto la sua proposta per i bambini, che a suo parere stanno soffrendo dentro casa. “I nostri figli hanno il diritto di giocare, apriamo i parchi a turno”. “I bambini e gli adolescenti hanno il diritto di riconquistare luoghi di gioco di movimento e di aria. Quando sarà possibile dobbiamo predisporre dei luoghi all’aperto con un controllo dei flussi. Io penso, per esempio, a giardini con volontari che si occupino di regolare gli ingressi per i nuclei familiari. Penso all’attività motoria e al calcio, per gruppi di bambini, ben distanziati. Nel massimo rispetto delle norme e delle direttive del comitato scientifico, oltre alla riapertura delle attività, dobbiamo pensare anche a far ripartire i ragazzi, perché in ... Leggi su bigodino Covid-19 - Di Santo : “L’amministrazione ignora la commissione per l’assegnazione dei fondi”

