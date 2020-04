La Lombardia vuol riaprire il 4 maggio, ecco come (Di giovedì 16 aprile 2020) Voglia di ripartire, di ritrovare lentamente alla normalità, di far sì che, con prudenza e attenzione, la Lombardia possa tornare a essere la locomotiva economica del Paese. C'è questa tensione ottimista e propositiva dietro al progetto delle "4 D" lanciato dal Governatore lombardo Attilio Fontana che ha illustrato quella che può essere considerata la base di confronto con il governo centrale per avviare, a partire dal 4 maggio, la "graduale ripresa delle attività ordinarie" e non di quelle produttive la cui competenza è del Governo centrale. Questo nodo nelle ultime ore ha creato tensione tra il Pirellone e Palazzo Chigi ma anche con il Sindaco di MIlano, Beppe Sala, secondo cui dietro l'accelerata di Fontana ci sia un ordine di Matteo Salvini.Fontana ha spiegato quella che ha voluto definire "la via lombarda verso la libertà" che si ... Leggi su panorama La Lombardia vuole riaprire attività e servizi dal 4 maggio

Lombardia : la Regione in cui l’assessore dice che c’è troppa gente in giro e il presidente vuole riaprire tutto

