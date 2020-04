La Liga si cautela | ecco chi andrà in Europa se il campionato non riprendesse

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Laha informato la Uefa di aver deciso come decreterà quali squadre andranno inse ilnon ripartisse La RFEF (Federcalcio spagnola) ha fissato un criterio per decretare quali squadre andranno inse non dovesse ricominciare ile se non si dovesse giocare la finale di Copa del Rey. Come riporta AS.com nel caso in cui la UEFA richieda alla Football Federation di specificare le squadre che parteciperanno alle competizioni europee, saranno presi in considerazione i criteri della migliore condizione sportiva nel momento in cui deve essere deciso e, in ogni caso, dando priorità ai risultati sportivi dellaper i posti assegnati in detta competizione e quello dei finalisti della Coppa del Rey. Quindi: la Real Sociedad, al momento al quarto posto, entrerebbe in Champions League, mentre l’Athletic Bilbao, essendo finalista di Coppa, ...