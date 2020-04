La lezione di Singapore, impennata di casi dopo azzeramento contagi: Migliaia di lavoratori colpiti (Di giovedì 16 aprile 2020) Celebrato come modello per la risposta tempestiva e aggressiva al diffondersi del coronavirus, Singapore deve fare ora i conti con una nuova impennata di casi che hanno costretto le autorità locali a un nuovo lockdown con misure di contenimento rigide fino a maggio. I nuovi focolai hanno colpito i dormitori riservati ai lavoratori stranieri. Leggi su fanpage (Di giovedì 16 aprile 2020) Celebrato come modello per la risposta tempestiva e aggressiva al diffondersi del coronavirus,deve fare ora i conti con una nuovadiche hanno costretto le autorità locali a un nuovo lockdown con misure di contenimento rigide fino a maggio. I nuovi focolai hanno colpito i dormitori riservati ai lavoratori stranieri.

Quella di Singapore potrebbe rappresentare sicuramente una lezione per i tanti che in tutto il mondo spingono verso riaperture repentine delle attività dopo il blocco e le misure di distanziato ...

Battere il Coronavirus: 10 lezioni da Singapore

