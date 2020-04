La Lega vuole un voto parlamentare sul Mes (Di giovedì 16 aprile 2020) Sul Mes, al di là delle fibrillazioni continue tra Pd e M5s, per ora è solo la Lega che sta cercando di seminare delle trappole al Senato. I lumbard puntano a mettere in difficoltà i rosso-gialli con un voto sulla relazione dell'esperto Calderoli quando la settimana prossima approderà il premier Conte nell'emiciclo di palazzo Madama. La tensione tra il partito di via Bellerio e le forze che sostengono l'esecutivo è sempre più alta. Salvini difende l'operato del governatore Fontana dagli attacchi dei dem sul dramma delle Rsa e dei pentastellati secondo i quali il modello lombardo è fallito. "È un attacco al cuore del sistema Lega", dicono i dirigenti del Carroccio. Il partito di via Bellerio per questo motivo ha fatto partire una campagna social e minaccia di ricorrere a livello Legale per la ... Leggi su agi Coronavirus : scontro sul Mes. Lega e M5S dicono no. Renzi lo vuole. Il Pd apre

Ricciardi (Movimento 5 Stelle) : “La Lega vuole censurare Conte”

Ultime Notizie dalla rete : Lega vuole La Lega vuole un voto parlamentare sul Mes AGI - Agenzia Giornalistica Italia Mes, la mossa di Conte: il voto in Parlamento solo al momento dell'attivazione

«Il Mes è un cappio al collo dell'Italia. Quelli del Mes non sono soldi regalati, come qualcuno vuole far credere, ma ulteriore debito», incalza il collega di governo e di partito Stefano Buffagni che ...

Le date della ripresa e l'idea che fa felice la politica. Il diverso calendario di Figc e Lega di A

Ecco perché il protocollo di sicurezza non è ancora un testo definitivo. Con ogni probabilità ci vorrà ancora una settimana perché il numero uno Gravina vuole metterci anche delle date per la ripresa.

