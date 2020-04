La Lega Serie A contro Malagò | «Stupiti per la sua leggerezza e ingerenza»

(Di giovedì 16 aprile 2020) Con una nota ufficiale laA ha replicato all’intervista rilasciata al Corriere dello Sport da Giovanni Malagò Con una nota ufficiale laA ha risposto all’intervista rilasciata da Giovanni Malagò al Corriere dello Sport. Il numero uno del CONI ha descritto coni rapporti tra le stessae i licenziatari dei diritti televisivi. Il comunicato. «LaA manifesta stupore per lae l’del Presidente del Coni Giovanni Malagò nel descrivere, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, i rapporti tra la stessae i licenziatari dei diritti televisivi. LaA, dall’inizio della situazione di emergenzata all’impatto del Covid-19 sul calcio, è in costante contatto con i broadcaster titolari dei diritti TV. ...

in modo costruttivo e propositivo” “La Lega Serie A manifesta stupore per la leggerezza e l’ingerenza del presidente del Coni Giovanni Malagò nel descrivere, in un’intervista rilasciata al Corriere ...Ma inizia la programmazione. Ieri la Lega Serie A è tornata ad affrontare argomenti congelati da quasi 40 giorni, come gli orari e la dislocazione delle partite. Bisogna delineare l’eventuale tour de ...