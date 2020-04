La Laurea Toscanis Causa del Club del Maledetto Toscano

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ihanno una storia antichissima, luoghi di incontro, culla delle passioni e simbolo di un'appartenenza. Da sempre gli inglesi si sono fregiati di avere i circoli più antichi e blasonati del mondo ma, carte alla mano, ilprivato più antico del mondo è il Circolo degli Uniti a Siena tutt'ora attivo nell'antico Palazzo dell'ex Tribunale della Mercanzia, affacciato su piazza del Campo, dal 1657. (Luca Managlia) Da sempre, in Toscana, esistono simboli che rappresentano uno stile, come il sigarocaro a Giuseppe Garibaldi che ha ispirato poeti e musicisti celebri e l'antico cappello di paglia icona di attori, che evocano filosofie di vita. L'uomo da sempre ha sentito il bisogno di incontrarsi per condividere passioni, interessi, confrontarsi e, perché no, condividere anche in maniera goliardica i piaceri della vita.In ...