La Figc sospende ufficialmente i campionati giovanili e femminili

PagineRomaniste : #COVID19, la Figc sospende tutti i campionati giovanili #ASRoma #Figc - MarcoR222 : RT @CalcioFinanza: La #FIGC sospende ufficialmente i campionati giovanili dall'Under 18 in giù - IAMCALCIOBENEVE : Calcio Giovanile. La FIGC sospende definitivamente i tornei '19/'20 - sportli26181512 : #Governance #Notizie La FIGC sospende ufficialmente i campionati giovanili: Attraverso un comunicato pubblicato que… - tabellamercatob : #calcio e emergenza #coronavirus La #Figc sospende i campionati giovanili, ad eccezione di #Primavera1,… -

Ultime Notizie dalla rete : Figc sospende

- Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore; ...La Serie A si prepara ad andare in campo, la B e la C seguiranno a ruota (con tutte le perplessità relative ai rischi e alla questione logistica) ma la Federcalcio sospende ufficialmente i campionati ...