La Ferrari produce valvole per respiratori polmonari e raccordi per maschere di protezione (Di giovedì 16 aprile 2020) La tecnologia abitualmente al servizio della Casa per lo sviluppo dei prototipi delle vetture è stata riconvertita a causa dell'emergenza sanitaria per il Covid-19. A Maranello si sono rimboccati le maniche e sono scesi in pista per aiutare il Paese in questo momento molto difficile mettendo a disposizione il know-how tecnologico per gli ospedali italiani fra cui quelli di Bergamo, Genova, Modena e Sassuolo.

