La diffusione del coronavirus si "spegne" dopo 70 giorni: la teoria dello scienziato israeliano (Di giovedì 16 aprile 2020) La diffusione. Lo scienziato Isaac Ben Israel, matematico e analista a capo del programma di Studi sulla sicurezza dell'Università di Tel Aviv, ha ipotizzato che il coronavirus possa avere un "ciclo epidemico" di circa 70 giorni, al termine del quale la diffusione dei contagi si spegne. Ciò, secondo lo studioso, si verificherebbe ovunque, indipendentemente dalle misure restrittive adottate. La diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 si esaurirebbe in 70 giorni, indipendentemente dalle misure restrittive adottate per contrastarlo. In altri termini, il patogeno sarebbe legato a una sorta di "ciclo epidemico", che dopo i primi contagi, l'impennata della curva e il raggiungimento del picco, tenderebbe ad azzerarsi in poco più di due mesi. A ipotizzare questo intervallo temporale tra emersione ed esaurimento dell'epidemia ...

Coronavirus - secondo uno studioso israeliano la diffusione del virus si blocca autonomamente dopo 70 giorni

