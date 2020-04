La Casa di Carta, direttamente dal backstage: Tokyo e il Professore si lasciano andare a un ballo sexy (Di giovedì 16 aprile 2020) La Casa di Carta divide. Se è vero che sono in tantissimi a guardare e ad amare questa serie spagnola, altrettante sono le critiche mosse soprattutto all’inverosimiglianza della sceneggiatura. Produttori e protagonisti sembrano fregarsene e, visto il successo mondiale, la quinta e la sesta stagione sono già in lavorazione. Qui un video diffuso da Ursula Corbero (Tokyo) durante una pausa dalla riprese dove lei e altri protagonisti si lasciano andare a un ballo sexy, in Thailandia. Da notate che alla danza partecipa anche il seriorissimo “Professore”, ovvero l’attore Alvaro Morte. In molti sui social fanno notale che le sue doti quanto a recitazione non sono granché ma col suo personaggio è comunque riuscito a conquistare mezzo mondo. L'articolo La Casa di Carta, direttamente dal backstage: Tokyo e il Professore si lasciano andare a un ... Leggi su ilfattoquotidiano La casa di carta 4 : il bacio gay tra Berlino e Palermo : "Una scena potente"

