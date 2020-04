La bozza del nuovo decreto | misure restrittive prorogabili fino al 31 luglio

Leggi su limemagazine.eu

La bozza del decreto legge anti coronavirus, che verrà discusso oggi in Consiglio dei ministri, ci sono multe fino a 4 mila euro per chi esce di casa senza comprovate esigenze lavorative, di necessità o motivi di salute; l'uso dei militari per far rispettare le misure di contenimento anti contagio e la possibilità di prorogare i divieti sugli spostamenti fino al 31 luglio.