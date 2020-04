La Borsa di Milano in recupero, volano i titoli bancari. Lo spread scende a 225 punti (Di giovedì 16 aprile 2020) Dopo il tonfo di mercoledì, la Borsa di Milano è in netto rialzo, trascinata dai bancari. spread in calo, dopo aver toccato i 245 punti. Petrolio sotto i 20 dollari. Milano – La Borsa italiana segna un avvio promettente dopo la chiusura di mercoledì che ha registrato un -4,78%. Borsa di Milano in risalita Il listino di Piazza Affari sale del 2,23% a 17.104 punti. Di slancio Banca Generali (+5,64%), Azimut (+5,16), Diasorin (+3,34%) Stm (+3,82%). In forte rialzo i bancari con Ubi che guadagna il 4,34%, Mediobanca il 4,68%, Intesa Sanpaolo il 4,11% spread in calo Per quel che concerne il differenziale sui titoli di stato, lo spread tra Btp e Bund cala a 225 punti base. Ieri si era toccato il picco di 245 per poi iniziare una discesa che adesso si attesta a quota 225. Il tasso di rendimento del decennale italiano è ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Borsa Milano - europee - asiatiche e Spread del 16 Aprile 2020 : come sta andando il differenziale Bund-Btp oggi

Borsa Milano in rosso con le altre Borse europee

