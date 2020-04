La battaglia di Cremona al Covid-19 in un emozionante documentario: "Memoria di quel che viviamo" (VIDEO) (Di giovedì 16 aprile 2020) Contro un nemico invisibile, non siamo soli. Medici, infermieri, volontari lottano con noi, per noi. Tra le corsie di un ospedale la quotidianità non è semplice, specie in città come Cremona, tra le più colpite dal coronavirus, dove i morti hanno raggiunto quasi quota mille. Alcuni ragazzi stanno provando a raccontarla quella quotidianità, attraverso un documentario la cui uscita è prevista per febbraio 2020. Al progetto - realizzato in collaborazione con l’ospedale, il comune e la Croce Rossa - stanno lavorando i ragazzi di Pro Cremona, una realtà che riunisce alcuni ventenni cremonesi, nata per raccontare al meglio la città nella quale vivono. “Questo documentario vuole essere Memoria di ciò che stiamo vivendo”; racconta ad Huffpost il fondatore di Pro Cremona Filippo Mondini, “Qui ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 aprile 2020) Contro un nemico invisibile, non siamo soli. Medici, infermieri, volontari lottano con noi, per noi. Tra le corsie di un ospedale la quotidianità non è semplice, specie in città come, tra le più colpite dal coronavirus, dove i morti hanno raggiunto quasi quota mille. Alcuni ragazzi stanno provando a raccontarlala quotidianità, attraverso unla cui uscita è prevista per febbraio 2020. Al progetto - realizzato in collaborazione con l’ospedale, il comune e la Croce Rossa - stanno lavorando i ragazzi di Pro, una realtà che riunisce alcuni ventenni cremonesi, nata per raccontare al meglio la città nella quale vivono. “Questovuole esseredi ciò che stiamo vivendo”; racconta ad Huffpost il fondatore di ProFilippo Mondini, “Qui ...

Il documentario realizzato dai ragazzi di Pro Cremona, per raccontare la difficile lotta in una delle città più colpite dal coronavirus Contro un nemico invisibile, non siamo soli. Medici, infermieri, ...

Quattro volte i morti del 2019, ma in 320 sconfiggono il Covid

E se si considera che l’ospedale cittadino, anche per la prossimità al primo focolaio di Codogno e quindi sulla scorta dei tanti pazienti dirottati a Crema dal vicino Lodigiano, è stato in prima linea ...

