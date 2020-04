Koulibaly Napoli: contatti avviati con il Manchester United (Di giovedì 16 aprile 2020) Il Manchester United ha avviato i contatti con il Napoli per il trasferimento di Koulibaly: le ultime dall’Inghilterra Il Napoli potrebbe separarsi da Kalidou Koulibaly al termine della stagione. Il difensore senegalese è uno degli indiziati a lasciare il club azzurro per garantire un tesoretto da reinvestire sul mercato. Come riportato dal Sun, il Manchester United ha avviato i contatti con le parti per strappare Koulibaly alla concorrenza. Non sarà semplice, tuttavia, trovare un punto di incontro con il Napoli per il costo dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Koulibaly-Napoli - due club pronti a fare follie per lui : ecco quanto vale

Koch al Napoli?/ Calciomercato - contatti con l'intermediario : Koulibaly ai saluti?

Tuttosport : il Napoli pensa alla cessione di Koulibaly e Lozano per abbassare il monte ingaggi (Di giovedì 16 aprile 2020) Ilha avviato icon ilper il trasferimento di: le ultime dall’Inghilterra Ilpotrebbe separarsi da Kalidoual termine della stagione. Il difensore senegalese è uno degli indiziati a lasciare il club azzurro per garantire un tesoretto da reinvestire sul mercato. Come riportato dal Sun, ilha avviato icon le parti per strapparealla concorrenza. Non sarà semplice, tuttavia, trovare un punto di incontro con ilper il costo dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com

MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Paganini: 'Napoli, trattativa avviata per il rinnovo di Mertens, Koulibaly partirà solo in caso di maxi offer… - sscalcionapoli1 : CorSport – Koulibaly-Napoli, il club lo valutava almeno 100mln: due club sono ancora disposti a fare follie per lui… - news24_napoli : Pochesci: “Juventus, vendi Higuain e vai a prendere Koulibaly. Ha… - sportli26181512 : Napoli, contatti tra Giuntoli e l'agente del giocatore: c'è il sostituto di Koulibaly!: Il futuro di Kalidou Koulib… - sscalcionapoli1 : Paganini: “Napoli, trattativa avviata per il rinnovo di Mertens, Koulibaly partirà solo in caso di maxi offerta, Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly Napoli Napoli, Koulibaly al passo d'addio: derby di Manchester, Psg terzo incomodo la Repubblica Koulibaly Napoli: contatti avviati con il Manchester United

Il Napoli potrebbe separarsi da Kalidou Koulibaly al termine della stagione. Il difensore senegalese è uno degli indiziati a lasciare il club azzurro per garantire un tesoretto da reinvestire sul ...

Cdm – Koch il preferito per il dopo Koulibaly, Faraoni ed Emerson per le fasce

MERCATO NAPOLI DIFESA – Chi sarà il sostituto di Koulibaly per il prossimo anno? A quanto pare, infatti, il difensore senegalese è l’indiziato numero uno per lasciare Napoli nella prossima sessione di ...

Il Napoli potrebbe separarsi da Kalidou Koulibaly al termine della stagione. Il difensore senegalese è uno degli indiziati a lasciare il club azzurro per garantire un tesoretto da reinvestire sul ...MERCATO NAPOLI DIFESA – Chi sarà il sostituto di Koulibaly per il prossimo anno? A quanto pare, infatti, il difensore senegalese è l’indiziato numero uno per lasciare Napoli nella prossima sessione di ...