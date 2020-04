Julio Baptista: «Mi chiameranno sempre La Bestia» – VIDEO (Di giovedì 16 aprile 2020) Julio Baptista veniva soprannominato La Bestia per via della sua prestanza fisica: «Mi chiameranno sempre così» – VIDEO Julio Baptista vanta una carriera di tutto rispetto per aver vestito le maglie di molte società prestigiose a livello mondiale come Real Madrid, Arsenal e Roma. L’ex attaccante veniva soprannominato La Bestia per la sua prestanza fisica: «Mi chiameranno sempre così», ha spiegato Baptista ai microfoni di DAZN. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 aprile 2020)veniva soprannominato Laper via della sua prestanza fisica: «Micosì» –vanta una carriera di tutto rispetto per aver vestito le maglie di molte società prestigiose a livello mondiale come Real Madrid, Arsenal e Roma. L’ex attaccante veniva soprannominato Laper la sua prestanza fisica: «Micosì», ha spiegatoai microfoni di DAZN. Leggi su Calcionews24.com

OfficialASRoma : ?Altra votazione aperta per il #BestRomaGoal! 2??? Julio Baptista ?? Jeremy Menez ?? Vota qui ?????… - Grigiopel : RT @OfficialASRoma: ?Altra votazione aperta per il #BestRomaGoal! 2??? Julio Baptista ?? Jeremy Menez ?? Vota qui ????? - Ilariainchingol : RT @OfficialASRoma: ?Altra votazione aperta per il #BestRomaGoal! 2??? Julio Baptista ?? Jeremy Menez ?? Vota qui ????? - jackfollasb : RT @OfficialASRoma: ?Altra votazione aperta per il #BestRomaGoal! 2??? Julio Baptista ?? Jeremy Menez ?? Vota qui ????? - AlessMarko : RT @OfficialASRoma: ?Altra votazione aperta per il #BestRomaGoal! 2??? Julio Baptista ?? Jeremy Menez ?? Vota qui ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Julio Baptista Julio Baptista si ritira: la carriera della "Bestia" tra golassi e discontinuità Sky Sport Julio Baptista: «Mi chiameranno sempre La Bestia» – VIDEO

Julio Baptista vanta una carriera di tutto rispetto per aver vestito le maglie di molte società prestigiose a livello mondiale come Real Madrid, Arsenal e Roma. L’ex attaccante veniva soprannominato ...

Julio Baptista vanta una carriera di tutto rispetto per aver vestito le maglie di molte società prestigiose a livello mondiale come Real Madrid, Arsenal e Roma. L’ex attaccante veniva soprannominato ...