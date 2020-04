Johnny Depp sbarca su Instagram: ecco la prima foto (che fa il pieno di like) (Di giovedì 16 aprile 2020) Il gossip serpeggiava da qualche giorno tra i fan dell’attore, oggi non ci sono più dubbi, l’ex Pirata dei Caraibi Johnny Depp è ufficialmente approdato su Instagram con un account ufficiale, che ha fatto presto il pieno di follower, ben 176mila nei primi 15 minuti. Depp, che nella descrizione si definisce un «attore occasionale», ha debuttato prima con un’immagine completamente bianca, e poche ore dopo con una foto che lo ritrae seduto davanti a un tavolino pieno di candele: «Ciao a tutti, sto filmando qualcosa per voi adesso, datemi un minuto». Cosa, almeno per il momento, non è dato ancora sapere. Leggi su vanityfair L’audio shock del litigio tra Johnny Depp e Amber Heard

FraKaiser1 : Johnny Depp su instagram grazie ciao addio - muridigirasoli : Johnny Depp si è fatto instagram WHAT A BEAUTIFUL DAY TO BE ALIVE - cvpiodissolvi : beh almeno johnny depp si è fatto instagram - NerdNewsForeve1 : Johnny Depp si è iscritto finalmente a #Instagram. Amber Heard gli avrà dato il permesso... #JohnnyDepp - Loving_Shrader : RT @alongauloveme: Johnny Depp è arrivato su Instagram Ora aspettiamo la volta di Chris Evans ? -