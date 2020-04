Franzys93 : RT @alongauloveme: Johnny Depp è arrivato su Instagram Ora aspettiamo la volta di Chris Evans ? - mustbeuoy : RT @voidvalee: FIERA DI JOHNNY DEPP CHE SEGUE LE PERSONE GIUSTE - _escomparin : RT @Valeriangione: Io mentre aspetto che Johnny Depp faccia la sua prima storia su Instagram: - ica_potter07 : RT @inlovewithfede_: Se Johnny Depp mette un post in cui dice che sta girando un video per noi e che dobbiamo aspettare un minuto noi aspet… - ica_potter07 : RT @Valeriangione: Io mentre aspetto che Johnny Depp faccia la sua prima storia su Instagram: -

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Depp

Style

Johnny Depp è sbarcato su Instagram e l’ha fatto a suo modo. Poche parole, un post misterioso in cui promette aggiornamenti e ovviamente una bella foto (non che ci voglia tanto a farne di belle, vista ...Johnny Depp sbarca su Instagram, dopo Amber Heard, la rinascita passa dai social con la pubblicazione del suo primo post poco fa LUI è su Instagram e non è un’esercitazione. Naturalmente stiamo ...