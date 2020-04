Johnny Depp sbarca per la prima volta su Instagram ma c’è un motivo preciso: ecco perché (Di giovedì 16 aprile 2020) Johnny Depp: classe 1963, attore, musicista e produttore cinematografico statunitense sbarca per la prima volta su Instagram dopo tanti anni di visibilità mediatica. Sembra assurdo ma è proprio cosi: l’attore che finora aveva deciso di rimanere “al riparo” dai social media ha voluto aprire il suo primo account sulla piattaforma di Zuckerberg. Dietro questa improvvisa scelta però c’è un motivo ben preciso e anche piuttosto nobile. ecco di cosa si tratta: Vista la terribile situazione che il Coronavirus sta provocando in tutto il mondo, la star di Hollywood ha voluto aprirsi al dialogo con un pubblico più ampio attraverso i social media. Depp ha pubblicato infatti un video in cui spiega la sua “insolita” scelta. ecco le sue parole a riguardo: Questa è la mia prima esperienza sui social network: non ... Leggi su trendit Johnny Depp sbarca su Instagram - il primo video è sulla pandemia : “Prendetevi cura di voi”

Pirati dei Caraibi Ai confini del mondo/ Canale 5 - streaming del film con Johnny Depp

Johnny Depp sbarca su Instagram - il primo video è sulla pandemia : “Prendetevi cura di voi” (Di giovedì 16 aprile 2020): classe 1963, attore, musicista e produttore cinematografico statunitenseper lasudopo tanti anni di visibilità mediatica. Sembra assurdo ma è proprio cosi: l’attore che finora aveva deciso di rimanere “al riparo” dai social media ha voluto aprire il suo primo account sulla piattaforma di Zuckerberg. Dietro questa improvvisa scelta però c’è unbene anche piuttosto nobile.di cosa si tratta: Vista la terribile situazione che il Coronavirus sta provocando in tutto il mondo, la star di Hollywood ha voluto aprirsi al dialogo con un pubblico più ampio attraverso i social media.ha pubblicato infatti un video in cui spiega la sua “insolita” scelta.le sue parole a riguardo: Questa è la miaesperienza sui social network: non ...

asi222_asi : RT @xLouhug: questo mi sembra il momento giusto per dire che johnny depp ha iniziato a seguire orlando bloom su instagram LI AMO #piratidei… - castaspeIl : RT @xdiordepp: La colonna sonora e l'impatto visivo di questo film sono imbattibili. Questa saga é un vero e proprio capolavoro e non scord… - nuvoledimiele8 : RT @misaIvichipuo: Parliamo della mimica facciale di Johnny Depp, assurdo #piratideicaraibi - _ThisIsVals_ : RT @IamMartii: Comunque nessuno avrebbe mai potuto interpretare Jack Sparrow meglio di Johnny Depp #piratideicaraibi - Giulss_M : RT @xdiordepp: Johnny Depp ha scelto come foto profilo una foto del Festival di Venezia dello scorso settembre perché anche lui sa quanto e… -