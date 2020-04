Johnny Depp apre Instagram | presentazione | foto inedita | sorpresa a breve

(Di giovedì 16 aprile 2020)profilo ufficiale:conin bianco e nero, e poche paroleè sbarcato sue l’ha fatto a suo modo. Poche parole, un post misterioso in cui promette aggiornamenti, e ovviamente una bella(non che ci voglia tanto a scattarne di belle, vista la sua indiscutibile … L'articoloproviene da Gossip e Tv.

PasquaMelania : RT @_valslife: johnny depp segue 21 persone su ig (per ora) e tra quelle ventuno c’è robert downey jr sapevo di potermi fidare di lui - unaCrawleyacaso : RT @eliscrivecose: Johnny Depp posta prima foto su Instagram di uno sfondo completamente bianco, io: - xpotterheadx : Johnny Depp si è appena iscritto a Instagram e stasera c’è #piratideicaraibi ?????? #JohnnyDepp - PasquaMelania : RT @bradleysbitch: Johnny Depp vedi di seguire Orlando Bloom perché la prendo sul personale - finiscetutto : RT @flawlessloujs: Johnny Depp ha appena postato la sua prima foto su Instagram e ringrazio Gesù per aver creato un'opera d'arte del genere… -

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Depp

Style

Johnny Depp è sbarcato su Instagram e l’ha fatto a suo modo. Poche parole, un post misterioso in cui promette aggiornamenti e ovviamente una bella foto (non che ci voglia tanto a farne di belle, vista ...Johnny Depp sbarca su Instagram, dopo Amber Heard, la rinascita passa dai social con la pubblicazione del suo primo post poco fa LUI è su Instagram e non è un’esercitazione. Naturalmente stiamo ...