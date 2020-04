Noovyis : (Inghilterra: la leggenda Jimmy Greaves è stato dimesso dall’ospedale) Playhitmusic - - andreafabris96 : Jimmy #Greaves ?????????????? dimesso dall'ospedale ? - sportli26181512 : Calcio: Greaves ancora ricoverato, ma non ha coronavirus: (ANSA-AFP) L'ex attaccante, e uomo simbolo, del Tottenha… - MilanPress_it : L’ex attaccante del #Milan Jimmy #Greaves è ancora ricoverato in ospedale, ma non per il #coronavirus. Lo fa sapere… - sportface2016 : #Tottenham Ricovero in ospedale per l'ex bandiera Jimmy #Greaves -

Ultime Notizie dalla rete : Jimmy Greaves Jimmy Greaves/ L'ex bomber inglese ha avuto il Coronavirus? La famiglia nega Il Sussidiario.net Jimmy Greaves/ L’ex bomber inglese ha avuto il Coronavirus? La famiglia nega

Jimmy Greaves, riporta il Corriere dello Sport, è tornato a casa dall’ospedale: la famiglia ha fatto sapere che la scorsa settimana l’ex bomber inglese, oggi ottantenne, era stato ricoverato per ...

Tottenham, Greaves lascia l'ospedale: ''E' tornato a casa''

LONDRA - Buone notizie su Jimmy Greaves. La leggenda del Tottenham e miglior goleador della storia del campionato inglese con 357 reti in 15 anni di carriera, ha lasciato l'ospedale in cui era stato r ...

Jimmy Greaves, riporta il Corriere dello Sport, è tornato a casa dall’ospedale: la famiglia ha fatto sapere che la scorsa settimana l’ex bomber inglese, oggi ottantenne, era stato ricoverato per ...LONDRA - Buone notizie su Jimmy Greaves. La leggenda del Tottenham e miglior goleador della storia del campionato inglese con 357 reti in 15 anni di carriera, ha lasciato l'ospedale in cui era stato r ...