Jerry Calà a cuore aperto | tra paura del coronavirus e caos | la mia “grande libidine” è

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 aprile 2020)Calà, il. Il passato artistico, la gavetta e il successo coi Gatti di Vicolo Miracoli. Lo sguardo sul futuro. Calogero Alessandro Augusto Calà è un catanese. Un attore, un regista, un comico, un cabarettista, uno sceneggiatore. Ed è pure un bravo cantante italiano. Attivissimo sui social e specialmente su Instagram, dove ho avuto modo di conoscerlo per mezzo di una sua diretta, realizzata dalla sua abitazione a causa del. In quell’occasione, ho avuto modo di proporgli questa intervista., cosa ne pensi del? Ne penso malissimo. È un disastro che non mi sarei mai neppure immaginato di vivere. Mi ricordo quando i miei genitori mi raccontavano delle loro difficoltà durante la Seconda Guerra Mondiale. E anche degli stenti del Dopo-Guerra, quando mi auguravano di non vivere mai delle esperienze ...