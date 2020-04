Jennifer Lopez si sposerà in Italia: “Tutto già organizzato” (Di giovedì 16 aprile 2020) Il CoronaVirus ha rovinato i piani di tutti, anche di Jennifer Lopez che era pronta a sposare Alex Rodriguez quest’estate in Italia. Ovviamente il matrimonio è stato rimandato a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando in tutto il mondo. Una fonte attendibile ha parlato con US Weekly ed ha rivelato che JLo non ha cambiato idea, visto che appena tutto sarà tornato alla normalità si sposerà in Italia, perché tutto è già stato pianificato, dalla location, all’abito che indosserà nel suo grande giorno. “È stato tutto pianificato e pagato. Ovviamente hanno dovuto rimandarlo a causa del coronavirus, ma J.Lo vuole sposare A-Rod poco dopo che le cose torneranno alla normalità. Vuole sposarlo e celebrare il loro amore davanti alla sua famiglia e agli amici intimi. ... Leggi su bitchyf Jennifer Lopez si sposa in Italia : scelta la location delle nozze

Jennifer Lopez rimanda le nozze previste in Italia per via del Covid-19 -

Jennifer Lopez - il matrimonio sarà in Italia dopo il Coronavirus : la conferma (Di giovedì 16 aprile 2020) Il CoronaVirus ha rovinato i piani di tutti, anche diche era pronta a sposare Alex Rodriguez quest’estate in. Ovviamente il matrimonio è stato rimandato a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando in tutto il mondo. Una fonte attendibile ha parlato con US Weekly ed ha rivelato che JLo non ha cambiato idea, visto che appena tutto sarà tornato alla normalità si sposerà in, perché tutto è già stato pianificato, dalla location, all’abito che indosserà nel suo grande giorno. “È stato tutto pianificato e pagato. Ovviamente hanno dovuto rimandarlo a causa del coronavirus, ma J.Lo vuole sposare A-Rod poco dopo che le cose torneranno alla normalità. Vuole sposarlo e celebrare il loro amore davanti alla sua famiglia e agli amici intimi. ...

zazoomblog : Jennifer Lopez si sposa in Italia: scelta la location delle nozze - #Jennifer #Lopez #sposa #Italia: - victorac : RT @victorac: as duplas mais famosas da cultura pop, pitbull e jennifer lopez, will i am e britney, maluma e anitta, papa e ilze scamparini - zazoomblog : Jennifer Lopez rimanda le nozze previste in Italia per via del Covid-19 - - #Jennifer #Lopez #rimanda #nozze - Ary1797 : RT @Radio105: 'Probabilmente ti ho insegnato io quei passi di merengue' ?? @JLo #JenniferLopez #JLO #PuffDaddy #Suavemente #15aprile #Radi… -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: sì al matrimonio in Italia dopo il coronavirus Corriere della Sera Pasqua da star: Jennifer Lopez in bikini, caccia alle uova per Madonna. Ecco la festa in quarantena delle celeb

Orecchie da coniglio, caccia alle uova in giardino e c’è chi approfitta del sole per sfoggiare il primo bikini della stagione, come Jennifer Lopez. Ecco la Pasqua in quarantena delle star: a casa, in ...

Coronavirus e star, la quarantena di lusso tra ville, piscine e giardini

Quarantene di lusso, che solo i divi possono permettersi. Jennifer Lopez in piscina Quarantena in villa con mega-giardino e piscina per Jennifer Lopez. La diva sta trascorrendo questo periodo con il ...

Orecchie da coniglio, caccia alle uova in giardino e c’è chi approfitta del sole per sfoggiare il primo bikini della stagione, come Jennifer Lopez. Ecco la Pasqua in quarantena delle star: a casa, in ...Quarantene di lusso, che solo i divi possono permettersi. Jennifer Lopez in piscina Quarantena in villa con mega-giardino e piscina per Jennifer Lopez. La diva sta trascorrendo questo periodo con il ...