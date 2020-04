Jennifer Lopez dopo il Coronavirus sposerà Alex Rodriguez in Italia: il gossip (Di giovedì 16 aprile 2020) dopo l’emergenza Coronavirus Jennifer Lopez convolerà a nozze con il compagno Alex Rodriguez in chiesa in Italia Jennifer Lopez e il compagno Alex Rodriguez presto convoleranno a nozze, dopo circa quattro anni di relazione. L’attrice ha scelto l’Italia per celebrale il suo quarto matrimonio, a farlo sapere è stata una fonte a Us Weekly in esclusiva. A quanto pare la coppia aveva già programmato tutto, a causa dell’emergenza Coronavirsus è stata però costretta a rimandare le nozze a quando tutto si sarà risolto. La fonte al magazine statunitense, in merito alle nozze dell’attrice, ha rivelato: “È stato tutto pianificato e pagato. Ovviamente hanno dovuto rimandarlo a causa del Coronavirus, ma J.Lo vuole sposare A-Rod poco dopo che le cose saranno tornate alla normalità”. Per poi ... Leggi su nonsolo.tv Jennifer Lopez si sposa : nozze in Italia - data top secret – VIDEO

Jennifer Lopez si sposa per la quarta volta : l’attrice si sposerà in Italia – VIDEO

Jennifer Lopez pronta alle nozze - si sposerà in Italia (Di giovedì 16 aprile 2020)l’emergenzaconvolerà a nozze con il compagnoin chiesa ine il compagnopresto convoleranno a nozze,circa quattro anni di relazione. L’attrice ha scelto l’per celebrale il suo quarto matrimonio, a farlo sapere è stata una fonte a Us Weekly in esclusiva. A quanto pare la coppia aveva già programmato tutto, a causa dell’emergenza Coronavirsus è stata però costretta a rimandare le nozze a quando tutto si sarà risolto. La fonte al magazine statunitense, in merito alle nozze dell’attrice, ha rivelato: “È stato tutto pianificato e pagato. Ovviamente hanno dovuto rimandarlo a causa del, ma J.Lo vuole sposare A-Rod pocoche le cose saranno tornate alla normalità”. Per poi ...

GiorgioSann : Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sposeranno in Italia? - zazoomnews : Jennifer Lopez si sposa per la quarta volta: l’attrice si sposerà in Italia – VIDEO - #Jennifer #Lopez #sposa… - BITCHYFit : Jennifer Lopez si sposerà in Italia: “Tutto già organizzato” - Zerounotvmusic : Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sposeranno in Italia? - KontroKulturaa : Jennifer Lopez pronta alle nozze, si sposerà in Italia - -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: sì al matrimonio in Italia dopo il coronavirus Corriere della Sera Jennifer Lopez balla a distanza con l’ex Diddy per beneficenza

La coppia di ex Jennifer Lopez e Sean “Diddy” Combs ha fatto sognare i fan con una reunion social in piena emergenza coronavirus. I due hanno ballato insieme sulle note di “Suavemente”, per ...

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez, matrimonio in Italia appena possibile dopo il coronavirus

Matrimonio in Italia, con pochi amici e parenti. Quando? Una volta finita l’emergenza pandemia. Ecco il programma di nozze di Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: dopo il fidanzamento da favola sulla ...

La coppia di ex Jennifer Lopez e Sean “Diddy” Combs ha fatto sognare i fan con una reunion social in piena emergenza coronavirus. I due hanno ballato insieme sulle note di “Suavemente”, per ...Matrimonio in Italia, con pochi amici e parenti. Quando? Una volta finita l’emergenza pandemia. Ecco il programma di nozze di Jennifer Lopez e Alex Rodriguez: dopo il fidanzamento da favola sulla ...