Italia | sono 525 le vittime del virus in 24 ore In terapia intensiva meno di 3mila

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha tenuto la consueta conferenza stampa per aggiornare i dati sull'epidemia in Italia. I positivi, nelle ultime 24 ore, sono +1189 positivi. Borrelli ha parlato di 61mila tamponi effettuati. I morti sono ancora 525 (dei quali 231 sono cittadini lombardi). Continua il calo della pressione sugli ospedali. Le terapie intensive liberano 143 posti (la Lombardia ne libera 42). Nelle terapie intensive ci sono, adesso, meno di 3mila pazienti. Le vittime totali del Coronavirus, finora, sono 22.179. I casi totali, invece, sono 168.941. I guariti crescono di +3786 unità. Le persone guarite dal virus dall'inizio dell'epidemia sono 40.164.

“Chiediamo al Governo italiano e ai governi dei paesi della UE di rivedere ed eventualmente rimodulare i fondi all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), di intervenire per ristrutturarne ...

Coronavirus, Von Der Leyen: "L'Europa chiede scusa all'Italia"

Sì, è vero, nessuno era davvero pronto per questo. È anche vero che troppi non sono arrivati in tempo quando l'Italia aveva bisogno di una mano, all'inizio. E sì, per questo è giusto che l'Europa nel ...

