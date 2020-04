Italia femminile, Bertolini: «La Nazionale è aperta a tutti, ci sono tante giovani interessanti» (Di giovedì 16 aprile 2020) Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile di calcio, ha parlato a 360° a L Football: queste le sue parole Milena Bertolini ha rilasciato una lunga intervista a L Football, il magazine del calcio femminile. Queste le parole della ct dell’Italia. ALGARVE CUP – «L’Algarve Cup ha dato indicazioni positive, è stata l’occasione per l’inserimento di alcune giovani calciatrici, alcune delle quali erano già state in passato in azzurro, ma che poi non sono state più convocate per diverse motivazioni. Si sono inserite bene, hanno iniziato a capire come funziona in Nazionale e che tipi di standard sono richiesti dal punto di vista del lavoro, della mentalità e dell’approccio. L’ultima partita l’avevamo disputata a novembre e poi fino a febbraio non c’era stato modo di rivederci, è stata la prima ... Leggi su calcionews24 Tiro a volo - Tokyo 2020 : le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi 2021. Skeet e fossa femminile formidabili - problemi nel trap maschile

L’Italia è grande : Erika Lechner - il primo oro azzurro femminile alle Olimpiadi Invernali. Una gara in cui successe di tutto (Di giovedì 16 aprile 2020) Milena, ct delladi calcio, ha parlato a 360° a L Football: queste le sue parole Milenaha rilasciato una lunga intervista a L Football, il magazine del calcio. Queste le parole della ct dell’. ALGARVE CUP – «L’Algarve Cup ha dato indicazioni positive, è stata l’occasione per l’inserimento di alcunecalciatrici, alcune delle quali erano già state in passato in azzurro, ma che poi nonstate più convocate per diverse motivazioni. Siinserite bene, hanno iniziato a capire come funziona ine che tipi di standardrichiesti dal punto di vista del lavoro, della mentalità e dell’approccio. L’ultima partita l’avevamo disputata a novembre e poi fino a febbraio non c’era stato modo di rivederci, è stata la prima ...

