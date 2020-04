Italia e Cina: sodalizio nel nome dell’arte come antidoto alla distanza sociale (Di giovedì 16 aprile 2020) Quasi ottomila chilometri. Per chi è preciso: 7562. È la distanza – in linea d’aria, certo – tra Italia e Cina. Un (bel) progetto è riuscito ad azzerarla in tempi di coronavirus e viaggi messi in pausa. Il progetto si chiama Antidote, un antidoto appunto, ma non alla lontananza, bensì allo stop creativo, alla difficoltà di alimentare un processo laddove gli stimoli esterni e sociali stanno praticamente a zero. “Quando il Covid-19 ci ha costretti a casa, mi sono domandato come avessero vissuto la quarantena gli artisti cinesi, che ci hanno preceduti, e come l’avremmo vissuta noi Italiani”. Alvaro Javier Cecchetti, anzi Alvaanq, classe 1994, metà romano di Velletri e metà venezuelano di base a Milano, una sfilza di artwork nel curriculum comprese le copertine di Chris Brown, ha trovato anche la risposta. ... Leggi su wired Oms : Italia fanalino di coda nelle vaccinazioni a operatori sanitari

Italia e Cina: sodalizio nel nome dell'arte come antidoto alla distanza sociale

È il cuore di un progetto che ha connesso artisti italiani e artisti cinesi (in un secondo tempo, anche americani e inglesi) in quarantena. Abbiamo intervistato il “padre“ di Antidote. Ne è uscita una ...

