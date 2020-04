Iren | comunicazione sullo stato di attuazione del piano di acquisto azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) –, facendo seguito a quanto comunicato il 26 marzo 2020 in merito all’avvio della seconda tranche del programma didiautorizzato dall’Assemblea deglisti del 5 aprile 2019, rende noto di aver acquidal 6 al 10 aprile 2020, complessivamente 429.275ordinarie al prezzo medio unitario di 2,1289 euro, per un controvalore complessivo di 913.893,48 euro . A seguito delle opersuddette, l’utility emiliana detiene 5.688.631, pari allo 0,4373% del capitale sociale. Lieve ribasso, a Piazza Affari, perche chiude in flessione dello 0,48%. (Foto: Anton Dmitriev on Unsplash)