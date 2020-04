Investiva soldi dei Mallardo in riviera Romagnola | sequestro record

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, in esecuzione ad una misura di prevenzione patrimoniale disposta dal Tribunale di Rimini, hanno sequestrato – tra le province di Rimini, Pesaro e Napoli – immobili, quote societarie e rapporti di conto corrente per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro. I beni sottoposti a vincolo ai sensi del codice antimafia, sono risultati nella disponibilità di un uomo di 60 anni originario di Giugliano in Campania (NA), ritenuto dagli inquirenti socialmente pericoloso e considerato una figura rilevante nell’ambito del panorama criminale delle zone dellae, in particolare, delle province di Pesaro e Rimini, con precedenti per bancarotta fraudolenta, estorsione, usura, ...