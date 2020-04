Intervista al pianista Marco Samuel

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 16 aprile 2020) Abbiamo raggiunto il giovanee compositoreMandoliti, in artee gli abbiamo fatto qualche domanda. L’artista ha da poco pubblicato il suo primo album dal titolo “Scenery”. Un lavoro frutto di una lunga ed ampia ricerca durata più di due anni che è un progetto non soltanto musicale. Gli otto videoclip reperibili separatamente dal disco, infatti, son stati pensati in stretta relazione con la musica e servono da guida per una migliore comprensione del progetto. Quando hai capito che fare il musicista poteva essere un lavoro concreto per te?A tredici anni quando ho ascoltato per la prima volta alcuni CD di autori classici. Ho sentito una forte affinità e interesse verso la musica classica e da ciò ho compreso quanto forte fosse il mio desiderio di avviare una carriera musicale. “Scenery” ...