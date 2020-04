sauro_chiari : RT @marifcinter: #Inter e #Suning di nuovo in campo: 1,3 milioni di mascherine donate a Italia e Slovenia per la lotta al #coronavirus http… - __santino992 : RT @marifcinter: #Inter e #Suning di nuovo in campo: 1,3 milioni di mascherine donate a Italia e Slovenia per la lotta al #coronavirus http… - flamminiog : RT @marifcinter: #Inter e #Suning di nuovo in campo: 1,3 milioni di mascherine donate a Italia e Slovenia per la lotta al #coronavirus http… - louisvoijce : RT @marifcinter: #Inter e #Suning di nuovo in campo: 1,3 milioni di mascherine donate a Italia e Slovenia per la lotta al #coronavirus http… - lazarismo : RT @marifcinter: #Inter e #Suning di nuovo in campo: 1,3 milioni di mascherine donate a Italia e Slovenia per la lotta al #coronavirus http… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Suning Inter e Suning in campo: 1,3 mln di mascherine a Italia e Slovenia. Le parole di Zhang fcinter1908 Inter e Suning distribuiscono 1 milione di mascherine all’Italia e 300 mila alla Slovenia

Tra queste, in prima fila c'è stata da subito anche l'Inter, di proprietà Suning, azienda cinese che ha sentito naturale l'avvicinarsi in ogni modo al problema legato al contagio da Covid-19. In ...

(TS) Calciomercato Inter, Marotta rivaluta un obiettivo: c'è anche un alleato

L'Inter, nonostante l'emergenza Coronavirus, starebbe pianificando il prossimo mercato. I nerazzurri adesso guardano al reparto offensivo, con Lautaro Martinez che sembrerebbe essere finito nel mirino ...

