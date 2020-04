tuttonapoli : Insigne, l'ex agente: 'Non mi ha sorpreso il cambio procuratore, ha sempre voluto Napoli' - infoitsport : Totti chiama Insigne su Instagram: «Vuole un agente? È tutto già fatto» - infoitsport : CdS - Totti agente di Insigne non è idea assurda: c'è già stata una telefonata - fuoriclassee : @NapoliveI Tranne Totti, chi sono i possibili candidati per essere l'agente di Insigne ? - NapoliveI : ?? CorSport - #Totti agente di #Insigne, l'idea di una collaborazione non è assurda: c'è stata una telefonata tra i due! #ForzaNapoliSempre -

Insigne agente Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Insigne agente