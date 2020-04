Infermiera muore a 33 anni | il marito | “In ospedale senza nessuna protezione”

(Di giovedì 16 aprile 2020) Danielle,di 33, è morta probabilmente a causa del Coronavirus. Ilha denunciato l’, reo di non averle fornito adeguata protezione. Danielle Dicenso si è aggiunta nelle scorse ore alla lista di operatori sanitari morti dopo aver lavorato in prima linea contro il Covid-19. La donna, residente a Hialeah (Florida), ha prestato … L'articoloa 33, il: “Inprotezione” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Danielle, infermiera di 33 anni, è morta probabilmente a causa del Coronavirus. Il marito ha denunciato l’ospedale, reo di non averle fornito adeguata protezione. Danielle Dicenso si è aggiunta nelle ...Il coronavirus sta mietendo vittime anche tra medici e infermieri, e non solo in Italia. Nel Regno Unito, infatti, ha perso la vita dopo essere stata contagiata dal covid-19 Mary Agyeiwaa Agyapong, un ...