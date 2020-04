Infermiera Incinta di 28 Anni Muore di Coronavirus | i Colleghi Riescono a Far Nascere La

(Di giovedì 16 aprile 2020) Mary Agyeiwaa Agyapong,inglese di 28, ha perso la vita a causa del Covid-19. La giovane donna erae i medici hanno fattola sua bambina con il cesareo poco prima del suo decesso. La piccola gode di buona salute, anche se non si sa ancora se sia stata contagiata. Mary si è ammalata svolgendo il suo lavoro. L’ospedale in cui prestava servizio ha dichiarato: “È con grande tristezza che possiamo confermare la morte di una delle nostre infermiere, Mary Agyeiwaa Agyapong, che è deceduta domenica (12 aprile). Mary ha lavorato qui per cinqueed è stata un membro molto apprezzato del nostro team, un’fantastica e un ottimo esempio di ciò che rappresentiamo qui. È risultata positiva al Covid-19 dopo essere stata sottoposta al test il 5 aprile ed è stata ricoverata in ...

Ultime Notizie dalla rete : Infermiera Incinta

Leggi anche > Coronavirus Inghilterra, infermiera incinta muore: i medici riescono a far nascere la bimba «Ha lavorato fino alla fine in un reparto Covid, non le hanno dato neanche una mascherina per ...