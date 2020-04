In un mese 22 milioni di americani hanno chiesto il sussidio di disoccupazione (Di giovedì 16 aprile 2020) In un mese sono 22 milioni gli americani che sono restati senza lavoro. È quanto emerge dai dati sui sussidi di disoccupazione Usa, che nella settimana conclusa lo scorso 11 aprile sono saliti di 5,2 milioni di unità, sopra gli attesi 5,1 milioni e contro i 6,6 milioni della settimana scorsa. Nelle tre settimane fino al 4 aprile le richieste erano arrivate a 17 milioni. Secondo gli esperti i sussidi negli Usa continueranno a crescere fino a metà maggio, prima di iniziare a diminuire.I lavoratori Usa che in questa fase stanno ricevendo gli assegni di disoccupazione sono 12 milioni. Oltre ai sussidi, in 29 Stati, i lavoratori costretti a restare a casa per il lockdown stanno ricevendo 600 dollari a settimana in più legati agli aiuti federali. Negli altri Stati gli aiuti federali arriveranno in ritardo a causa dell’arretratezza del sistema ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - in Usa 22 milioni di richieste per il sussidio di disoccupazione nell’ultimo mese : “Può essere peggio della Grande Depressione”

