“In Lombardia spalmare il lavoro su 7 giorni”: la proposta di Fontana per la riapertura (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, la Lombardia pensa già alla riapertura e alla fase 2 La Lombardia pensa già alla riapertura e alla fase 2. Una delle ipotesi è quella di spalmare le giornate lavorative su 7 giorni. A indicarlo è il governatore, Attilio Fontana, che in Consiglio regionale ha parlato di “scaglionare il lavoro magari su 7 giorni anziché su 5, con orari di inizio diversi per evitare l’utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in determinate fasce”. In ogni caso “sono tante le proposte di scienziati e tecnici” che verranno vagliate. Le quattro D La proposta sul lavoro 7 giorni su 7 arriva insieme a quella delle ‘quattro D’ che il governatore Fontana cita per la ripartenza: distanza (un metro di sicurezza tra le persone), dispositivi (ovvero obbligo di mascherina per tutti), digitalizzazione (obbligo di smart working per le ... Leggi su tpi LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. In Lombardia migliaia di malati “invisibili”

Coronavirus - Finanza in Lombardia : “Inchiesta su RSA” – VIDEO

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Fontana “In Lombardia virus con una violenza inaudita” (Di giovedì 16 aprile 2020) Coronavirus, lapensa già allae alla fase 2 Lapensa già allae alla fase 2. Una delle ipotesi è quella dile giornate lavorative su 7 giorni. A indicarlo è il governatore, Attilio, che in Consiglio regionale ha parlato di “scaglionare ilmagari su 7 giorni anziché su 5, con orari di inizio diversi per evitare l’utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in determinate fasce”. In ogni caso “sono tante le proposte di scienziati e tecnici” che verranno vagliate. Le quattro D Lasul7 giorni su 7 arriva insieme a quella delle ‘quattro D’ che il governatorecita per la ripartenza: distanza (un metro di sicurezza tra le persone), dispositivi (ovvero obbligo di mascherina per tutti), digitalizzazione (obbligo di smart working per le ...

Mov5Stelle : Anche davanti a 20mila morti, Salvini continua a spararle grosse, anche davanti alle migliaia di morti in Lombardia… - robertosaviano : È accaduto in Italia che proprio la Lombardia, la regione ritenuta più efficiente e ricca, fosse quella meno pronta… - matteosalvinimi : Molto bene! Avanti con giudizio e determinazione per far ripartire in sicurezza la Lombardia e l’intero Paese ????… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Anche a Genova, come in Lombardia, la Procura apre un'inchiesta per epidemia colposa. E i casi di decessi tra gli anziani assis… - PasqualiniClau2 : RT @christianraimo: La fase due in Lombardia saranno gli arresti. -

Ultime Notizie dalla rete : “In Lombardia Coronavirus: Portas, 'magistratura faccia chiarezza su Rsa Lombardia' Affaritaliani.it