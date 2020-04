In arrivo Mao, il nuovo manga dall’autrice di Ranma 1/2 e Lamù (Di giovedì 16 aprile 2020) Se è definita la “principessa dei manga” un motivo ci sarà: Rumiko Takahashi è una delle autrici giapponesi di fumetti più apprezzata in tutto il mondo. Nella sua carriera, durata più di 35 anni, ha firmato capolavori indimenticabili come Ranma 1/2, Lamù e Inuyasha, oltre che il più recente Rinne; nel 2018 è entrata nell’album d’oro dei Will Eisner Awards, fra i più prestigiosi premi per fumetti al mondo, nel 2019 ha vinto anche il Grand Prix di Angoulême. E la disegnatrice non sembra intenzionata a fermarsi: ha iniziato a lavorare a una nuova opera, Mao, che arriverà presto anche in Italia. La casa editrice Star Comics, infatti, ha annunciato che la nuova fatica della mangaka entrerà presto a far parte del catalogo. Pubblicato a partire dal maggio dell’anno scorso, ... Leggi su wired (Di giovedì 16 aprile 2020) Se è definita la “principessa dei” un motivo ci sarà: Rumiko Takahashi è una delle autrici giapponesi di fumetti più apprezzata in tutto il mondo. Nella sua carriera, durata più di 35 anni, ha firmato capolavori indimenticabili come1/2, Lamù e Inuyasha, oltre che il più recente Rinne; nel 2018 è entrata nell’album d’oro dei Will Eisner Awards, fra i più prestigiosi premi per fumetti al mondo, nel 2019 ha vinto anche il Grand Prix di Angoulême. E la disegnatrice non sembra intenzionata a fermarsi: ha iniziato a lavorare a una nuova opera, Mao, che arriverà presto anche in Italia. La casa editrice Star Comics, infatti, ha annunciato che la nuova fatica dellaka entrerà presto a far parte del catalogo. Pubblicato a partire dal maggio dell’anno scorso, ...

