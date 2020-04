Il Voetbal International incorona Raiola l’uomo più influente nel calcio olandese

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 aprile 2020) La Gazzetta dello Sport riporta l’esito di un sondaggio svolto dal il magazine settimanale più noto e antico di Amsterdam, per capire chi era l’uomo piùnel. La risposta è arrivata un po’ a sorpresa: Mino. Boom! Più dell’icona Cruijff, più del maestro Rinus Michels, più del c.t Rambo Koeman, e dei nuovi astri de Jong e de Ligt. Lo stesso super agente, 52 anni, nato nel Salernitano a Nocera Inferiore e trasferitosi nei Paesi Bassi con la famiglia a un anno, ha commentato: «Risultato straordinario. Cruijff è un’icona, non io. Con le sue idee, la sua influenza dura da oltre 50 anni e continua dopo la sua morte. Questo è speciale». A votare il super procuratore sono stati esperti come calciatori, allenatori, direttori sportivi, ...